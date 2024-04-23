Erol Bulut ilk kez başardı

İngiltere Championship’in 44. Haftasında Cardiff City sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.
Cardiff Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Cardiff City’ye galibiyeti getiren golleri 68’de Diedhiou 90+6’da ise Ashford kaydetti. Southampton’un tek golü ise 12. Dakikada Aribo attı.
Cardiff City’nin bu galibiyeti İngiltere’ye damgasını vururken lig yönetiminden sürpriz bir karar geldi.
Erol Bulut Championship’te haftanın teknik direktörü seçildi. Erol Bulut Championship’teki 44 haftanın ardından
İlgili Haberler