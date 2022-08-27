27., 28., 29., ve 30. tweetlerin içindeki sır belli oldu: Sedat Peker, Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun arkasındaki ismi açıkladı

Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla aranan Sedat Peker, “Deli Çavuş” isimli Twitter hesabından yeni ifşaatlarda bulundu.

Hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddialarında bulunduğu eski Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) Başkan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili, “Onun çapı bu büyüklükteki organizasyonlara yetmez.” diyen Peker, Taşkesenlioğlu’nun arkasındaki asıl gücün, kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu olmadığını; Turkuvaz Medya CEO’su Serhat Albayrak olduğunu öne sürdü.

Serhat Albayrak aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı eski Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın abisi.

SERHAT ALBAYRAK’A SALVO: “SERHAT EFENDİ, PEKER BOŞ MU KONUŞUR DOLU MU KONUŞUR GÖRECEKSİN!”

Serhat Albayrak ile ilgili bir detay paylaşan Peker, “Benim evime operasyon yapıldığında operasyonu yapacak olan polislerle beraber gazetecileri yollayarak dronların çektiği görüntüleri canlı yayın olarak verdiren kişidir. Kendisine yolladığım akrabama ‘Bizim cenah Sedat Peker’i sever.’ deyip her kötülüğü yapan kişidir. Ayrıca da 'Fütücülere', PKK’lılara yapıldığı gibi ATV’de yayınlanan “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisine bir karakter sokup, ‘Peker mi? Geçmişte icraatları var eyvallah da fazla konuşur, boş konuşur.’ diye söylettiren kişidir. (Serhat efendi, bu sürecin göreceksin Peker boş mu konuşur dolu mu konuşur).” satırlarına yer verdi.

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