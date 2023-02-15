Türkiye Tek Yürek kampanyası canlı yayını başladı

Kahramanmaraş merkez olmak üzere 10 ili vuran 6 Şubat depremi ardından Türkiye Tek Yürek ortak yayın ile yardım gecesi düzenleniyor. Bu önemli geceye ünlü isimler de eşlik ediyor. 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de başlayan gecede STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT, KANAL 7 ve SZC TV Türkiye Tek Yürek ortak yayını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayına telefonla bağlandı ve şu açıklamayı yaptı:

Topyekün milletimizin gayretiyle çalışmalar hızlandırılmıştır. Gönüllüsüyle, sivil toplum kuruluşlarıyla herkese saygımı sunuyorum. Yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyorum. Enkaz altıda inşallah tek bir insanımızı bırakmayacağız. Hiçbir insanımızı mağdur etmeyecek şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Mart ayında 30 bin konutun temelini atarak inşaata başlıyoruz. Bir yıl içinde insanların oturabileceği konutları teslim etmeye çalışacağız. İnşallah bugün ki kampanyada toplanacak parayla birlikte her kuruş depremzedeler için kullanılacaktır.

BAĞIŞTA BULUNAN İSİMLER ŞÖYLE

Osman Aslan Halkbank Genel Müdürü 7 milyar lira bağışladı

TMSF 2 milyar lira bağışladı

Zirve Holding, Turkuvaz Medya Grubu adına 700 milyon lira bağış yaptı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk Telekom olarak 2 milyar lira bağış yaptıklarını duyurdu.

Borsa İstanbul grubu, kampanyaya 2 milyar Türk lirasıyla destek verdi.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, bu geceye özel olarak 2,5 milyar lira bağış yaptı. Cengiz Holding'in toplam bağışı 3 milyar lira oldu.

Nihat Hatipoğlu, programda 200 bin lira bağış yaptığını duyurdu.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli , 2 milyar lira bağış yapıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin programda kendisi ve ailesi adına 200 bin lira bağış yaptı.

İsminin açıklanmasını istemeyen, Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybetmiş bir iş insanı AFAD'a 50 milyon lira bağış yaptı.

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül nakit bağış miktarının 30 milyon lira olduğunu duyurdu.

Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, AFAD'a 100 milyon lira bağış yaptıklarını açıkladı.

Saat 20.40 itibariyle programda şu ana kadar yapılan toplam bağış miktarı, 7 milyar 432 milyon 900 bin lira oldu.

Avrupa Konutları - Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, ARTAŞ İnşaat'ın 20 milyon lira bağış yaptığını duyurdu.

BİLFEN Okulları'ndan Esra Öztürk 1 milyon lira bağış yaptı.

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 10 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu gece için 10 milyon lira bağış yaptıklarını belirtti.

Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, iştirak şirketlerle birlikte toplam 10 milyon 250 bin lira bağış yaptıklarını açıkladı.

Nöbette olduklarını söyleyen iki asker 650 lira bağışladı

Muhammed Hamza Güngör harçlığı olan 100 lirayı bağışladı

TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASI SUNUCULARI KİMLER?

Türkiye Tek Yürek Kampanyası sunuculuğunu, Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz üstleniyor.

TELEVİZYON YAYINCILARI DERNEĞİ ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye’nin medya kuruluşları olarak “Türkiye tek yürek” sloganıyla bir araya geliyoruz.

15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’da Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık.

Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır.

Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD’ın hesaplarında toplanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Başımız sağolsun Türkiye."