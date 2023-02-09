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Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra bir kadın çıkarıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depremde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazından 72 saat sonra bir kadın kurtarıldı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 08:58
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Diyarbakır'da 72 saat sonra bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra bir kadın çıkarıldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır’da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez Bağlar ilçesinin 5 Nisan Mahallesi’nde yıkılan Yoldaş Apartmanı’nın enkazında ses alan ekipler, kurtarma çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu enkaz altından Yazgül Çaçan depremden 72 saat sonra sağ çıkarıldı.

Yaralı çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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