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  • Sedat Peker’in yayınladığı Whatsapp konuşmaları ve rüşvet belgeleri sonrası Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Tw

Sedat Peker’in yayınladığı Whatsapp konuşmaları ve rüşvet belgeleri sonrası Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Twitter hesabını kilitledi.

Sedat Peker’in yayınladığı Whatsapp konuşmaları ve rüşvet belgeleri sonrası Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Twitter hesabını kilitledi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 14:47
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 18:16
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Sedat Peker’in iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu hesabını kilitledi

Sedat Peker’in yayınladığı Whatsapp konuşmaları ve rüşvet belgeleri sonrası Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Twitter hesabını kilitledi.
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Türkiye bir kez daha Sedat Peker’in iddialarını konuşuyor. Peker, kendisine bağlı sosyal medya hesabı üzerinden, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eşi SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu hakkında önemli iddialarda bulundu.

Taranoğlu, iddiaların ardından Twitter’da Trend Topic olurken Twitter hesabını da gizliye aldığı görüldü.

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Ayıp
27.08.2022 19:51
Omurgasızgillerden Osman çakıcı, sen de işin içindesin galiba!  
 
Sedat
27.08.2022 19:00
Anlaşılan Cumhurbaşkanı danışmanlarını seçerken bayağı özenli davranıyor.  
 
90634571
27.08.2022 18:55
Hayırdır Çakıcı Osman neyini gördün.Yoksa Alattin Çakıcı akraban mı? Onun bin rezilliğini gördün ama akepenin bir hırsızlığını göremedin öyle mi? Sana müstehaktır yaşadığın hayat  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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