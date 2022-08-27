Sedat Peker’in yayınladığı Whatsapp konuşmaları ve rüşvet belgeleri sonrası Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Twitter hesabını kilitledi.

Türkiye bir kez daha Sedat Peker’in iddialarını konuşuyor. Peker, kendisine bağlı sosyal medya hesabı üzerinden, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eşi SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu hakkında önemli iddialarda bulundu.

Taranoğlu, iddiaların ardından Twitter’da Trend Topic olurken Twitter hesabını da gizliye aldığı görüldü.