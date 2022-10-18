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  • Resimde kaybolan yüzüğü bulmak için 9 saniyen var! Eğlenirken biraz da düşünün

Resimde kaybolan yüzüğü bulmak için 9 saniyen var! Eğlenirken biraz da düşünün

Sosyal medyada çok konuşulan bu IQ optik illüzyon testi, algıları epeyce zorluyor. Resimde gelinin kaybolan alyansını bakalım bulabilecek misiniz. Eğlenirken gözlem becerinizi de test edeceksiniz. İşte paylaşım rekorları kıran o test…

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 13:04
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Eğlenirken zekanızı da test edin. Resimde gelinin kaybolan yüzüğünü 9 saniyede bulabilir misin?

Resimde kaybolan yüzüğü bulmak için 9 saniyen var! Eğlenirken biraz da düşünün
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İnternetin popüler konuları arasında yer alan illüzyon testleri kişinin hem bakış açısını hem de zekasına ciddi oranda katkı sağlıyor.

Karar’da yer alan habere, Bu optik illüzyo resmi, düğün resminin içindeki gizli yüzüğü bulmanız için size meydan okuyan eğlenceli bir bulmacadır. Bu illüzyonda gelinin, damadın ve nikah memurunun koridorda beklediklerini görebiliriz. Damat, evlilik yüzüğünü kaybeden Sağdıç'a öfkeyle bakıyor. Ama yüzük resmin içinde bir yerde saklanıyor. İllüzyon, Sağdıç acele edip nikah yüzüğünü bulsa iyi olur. IQ'su yüksek kişilerin bu görseldeki gizli yüzüğü bulabileceği iddia edildi. Bu optik illüzyon görüntüsü, IQ'nuzu test etmenin başka bir eğlenceli yoludur. Ancak, gerçek bir IQ testi yapmak, IQ seviyenizi bilmenin iyi bir yoludur.

SAĞDICI'NIN ALYANS BULMASINA YARDIM EDEBİLİR MİSİNİZ?

Optik illüzyon görüntüsünde gizli şeyleri bulmaktan hoşlanıyor musunuz? O halde bu eğlenceli IQ testi sizin için geliyor. Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel yanılsamalar gibi birçok türde optik yanılsama görmüş olmalısınız. Optik bir illüzyon, bir nesnenin veya çizimin veya beynin şeyleri algılama biçimine meydan okuyan insanların zihin büken, derinden büyüleyici, şekil değiştiren bir görüntüsüdür. Böyle zekice bir örnek, düğün mekanının içinde bir yerde bir yüzüğün gizlendiği görüntüde görülebilir.

9 SANİYEDE RESMİN İÇİNDEKİ GİZLİ YÜZÜĞÜ GÖRDÜNÜZ MÜ ?

Görüntüdeki gizli yüzüğü bulmakta zorlanıyorsanız, düğünün süslemelerine dikkatlice bakın. Resimde, parti ampullerinin koridorun üzerinde asılı olduğunu görebilirsiniz. İpte, halkanın ampullerle birlikte asılı olduğunu görebilirsiniz. Hala gizli yüzüğü bulamıyorsanız aşağıdaki resme bakabilirsiniz:

ZEKA BULMACASI CEVABI

Görüntü, düğün resminin içine gizlenmiş yüzüğü bulmaya çalışırken binlerce yetişkinin başlarını kaşımasına neden oldu. Araştırmalar, beyninizi zor bulmacalarla ne kadar çok çalıştırırsanız, o kadar akıllı olduğunuzu gösteriyor. Optik illüzyonlar, beynimizin nasıl çalıştığına dair her zaman büyüleyici bir fikir verir. Belirli renk, ışık ve desen kombinasyonları, beynimizi orada olmayan bir şeyi görsel olarak algılaması için kandırabilir. Söyleyin bize, bu optik illüzyon görüntüsünün içindeki alyansı gördünüz mü?

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