Resimdeki çocuğun annesi kim? Sherlock Holmes olmaya gerek yok. Tam 15 saniyeniz var

İnternet dünyasında birçok zeka bulmaca testleri bulunuyor. Bu testlerle soruları yanıtlamak, adayın yaratıcı düşünme ve mantığa dayalı akıl yürütme becerilerini geliştirmek için doğal bir potansiyele sahip olup olmadığınızı gösterebilir. Aşağıda sizin için oluşturduğumuz görseli çözün ve zekanızı test edin!

PEKİ ÇOCUĞUN ANNESİ KİM?

Bu test sayesinde kendinizi ajan gibi hissedeceksiniz. Bir odada küçük bir çocuk yerde oynarken karşılıklı oturan iki kadın var. Görüntüyü dikkatle inceleyin. Sizce hangisi çocuğun annesi olabilir. Bunun için mantıklı düşünmeniz gerekiyor.

Bu zeka oyunu, soruna bakarken verdiğiniz karara dayalı olarak zeka seviyenizi test etmenize yardımcı olacaktır. Bu zeka oyunlarını çözerken, problemi taramanız ve analitik akıl yürütme becerilerini kullanarak cevaba ulaşmanız gerekir.

Bu eğlenceli oyunlar yaratıcı düşünce ile çözüldüğü için beyin bulmacaları basit bir bilmeceyi daha ilginç hale getirir.

İŞTE SORUNUN CEVABI

Çocuğun annesi soldaki kadın ve bacaklarını çocuğa dönük olacak şekilde oturuyor.

Bu pozisyon, bir annenin çocuğunu koruma konusundaki doğal arzusunu yansıtır.

Soldaki kadının duruşu koruyucu, hafifçe öne eğilmiş.

Küçük çocukların oyun oynarken veya etraftaysa bir tür aktivite yaparken anneleriyle yüzleşmeleri doğaldır.

(Kaynak: Akşam Gazetesi)