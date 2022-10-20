Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi

TGRT'nin haberine göre, zeka ya da IQ testi, insan zekasını ölçmeye yarıyor. Her insanın IQ’su aynı değildir. IQ seviyesi 91-110 arasında olanlar normal zekaya sahipken, 146 ve üzerinde olanlar dahi kabul edilir.

Bir görsel içindeki detayı bulduran testler de, ne kadar dikkatli ve ne kadar zeki bir insan olduğunuzu gösterir. Ormanda gizlenen kurdu bulmanızı gerektiren bu test ile normal zeka mı yoksa üstün zeka mı olduğunuzu görecekseniz...

Görselde ilk başta sararmış yapraklar ve ağaç gövdelerini görmektesiniz. Ama dikkatli bakınca fark edilen gizlenmiş kurdu 82 kişiden 2'si anca bulabildi. Siz de başarabilirsiniz.

10 SANİYEDE KURDU BUL

Fotoğrafa baktığınız andan itibaren içinizden 10 saniye saymanız gerekiyor. Bu süreyi aşmamaya dikkat etmeniz lazım. Eğer 10 saniyede gizlenen kurdu bulamadıysanız yanlış yerlere bakmış olmalısınız. Çünkü kurt, sandığınız gibi yapraklarda ve ağaç gövdelerinde gizli değil. Şimdi dikkatlice tekrar bakın…

İşte, ormanda gizlenen kurt.