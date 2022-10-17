17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

12 kartalı bulan henüz çıkmadı. Yapabilirsiniz

Beşiktaşlı 1903 kişinin katıldığı optik illüzyon testinde 12 kartalı 1 dakikada bulan henüz çıkmadı. Siyah-beyazlı taraftarlara kartalların oluşturduğu bir fotoğraf sunuldu ve yalnızca 11 kişi 11 kartalı bulabildi. 12'sini bulan henüz çıkmadı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 15:38
Takip Et

Yapabilirsiniz. 12 kartalı bulan henüz çıkmadı.

12 kartalı bulan henüz çıkmadı. Yapabilirsiniz
+
Aa
-

Star'ın haberine göre, optik illüzyon testleri son günlerin popüler zeka ve dikkat isteyen testleri arasında. Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Beşiktaş'ın simgesi olan kartal görseli siyah beyazlı taraftarlar arasında bulunan 1903 kişiye gösterildi. Beşiktaş taraftarlarının içerisinde 12 kartalı bulan h0enüz çıkmadı.  Yalnızca 11 kişi 11 kartalı bulabildi. Peki siz optik illüzyon görselindeki kartalları 11 saniyede bulabilecek misiniz? İşte o meşhur görsel...

1 DAKİKA İÇERİSİNDE 12 KARTALI BULUN

Optik illüzyon kartal görselinde 1 dakikada 12 kartalın bulunması isteniyor. Gökyüzü, ağaçlar ve doğa 12 kartalı seçmenizi zorlaştırıyor. Dikkat ve zeka isteyen görseli dikkatle inceleyin ve kartalları bulup bulamayacağınızı test edin.

ARANAN KARTALLAR HALKA İÇİNDE

Fotoğrafa dikkatli bakıldığında 12 kartalı bulmak oldukça mümkün. Tabii bunu 1 dakikada yapabilmek oldukça zor. Hatırlatmakta fayda var söz konusu test ülkemizde 1903 kişiye uygulandı ve sadece 11 kişi 1 dakikada bulabildi.

Bu kısa sürede kartalın nerede olduğunu göremediniz mi? Aşağıda verdiğimiz görselde 12 kartalın nerede olduğunu işaretledik. İşte cevap...

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
1
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
2
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
3
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
4
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
5
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
6
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
7
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Husumetlisinin kolunu bacağını sopayla kırdı
﻿Husumetlisinin kolunu bacağını sopayla kırdı
﻿Husumetlisinin kolunu bacağını sopayla kırdı
﻿Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
﻿Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
﻿Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
﻿Trafikte husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
﻿Trafikte husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
﻿Trafikte husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
﻿20 katlı rezidansta yangın 
﻿20 katlı rezidansta yangın 
﻿20 katlı rezidansta yangın 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.