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Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi

IQ'nuzu test etmeniz için harika bir zeka oyunu ile karşınızdayız. Bu optik illüzyon testinde, resmin içinde birbirine dolanmış 5 nesneyi bulmaya çalışın. Uzmanlar, sadece yüksek IQ'ya sahip kişilerin tüm nesneleri 10 saniye içinde görebildiğini söylüyor.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 06:51
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Dikkatli bakın, Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi

Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
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Türkiye'nin haberine göre, bu IQ testi, verilen problemi çözerken verdiğiniz karara dayalı olarak zeka seviyenizi test etmenin eğlenceli bir yolu. 

Bu tür zihin bulmacalarında, problemi dikkatli bir şekilde analiz etmeniz, analitik ve mantıksal akıl yürütme becerilerinizi kullanarak cevaba ulaşmanız gerekir. Zeka oyunları, bulmacalara eğlenceli öğeler ekleyerek basit bir bilmeceyi daha ilginç hale getirir. 

Çözüme ulaşmak için kreatif düşünmeniz gerekiyor çünkü cevap hemen önünüzde olmayacak. Bu yüzden, resmin içine dolanmış tüm nesneleri tanımlamanız gereken ilginç bir zeka oyunu hazırladık.

RESİMDE KAÇ NESNE VAR?

Resimde bulunan tüm nesneleri tespit etmeniz gerekiyor. Görselde, mavi bir arka planda birbirine dolanmış birkaç siyah nesne görebilirsiniz. 
Cevaplar oldukça basit ama bu bulmacayı cevaplamadan önce resme çok dikkatli bakmanız gerekiyor. 
Size ufak bir uyarı… Bu zeka oyununun cevaplarını sorunun hemen altında verdik. , 

İŞTE CEVAPLAR…

Resimdeki farklı şekillere dikkatlice bakarsanız resimdeki tüm nesneleri tanıyabileceksiniz. Göremediyseniz işte cevaplar…
Gözlük: Bu, resimde bulunması en kolay nesne.
Askı: Resmin ortasında askı kancasını bulabilirsiniz.
Saat: Resmin sağ tarafında saati fark edebilirsiniz.
Ampul: Resmin ortasına baktığınızda görebilirsiniz.
Şişe: Resimde çapraz olarak mevcut. Sol tarafta şişenin üst kısmını görebilirsiniz.

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