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  • Resimdeki yaramaz kediyi 500 kişiden 4 kişi buldu! Eğlenirken biraz da düşünün

Resimdeki yaramaz kediyi 500 kişiden 4 kişi buldu! Eğlenirken biraz da düşünün

Sosyal medyada çok konuşulan bu IQ optik illüzyon testi, algıları epeyce zorluyor. Resimdeki gizlenmiş kediyi 20 saniyeden önce bulanlar dünya rekoru kırıyor. Bakalım resimdeki gizlenmiş kediyi bulabilecek misiniz? İşte paylaşım rekorları kıran o test…

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:20
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Resimde gözünüzün önündeki yaramaz kediyi 20 saniyede bulamayacaksınız. 500 kişiden 4 kişi buldu. Eğlenirken biraz da düşünün

Resimdeki yaramaz kediyi 500 kişiden 4 kişi buldu! Eğlenirken biraz da düşünün
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Dünya çapında yapılan bir IQ optik illüzyon testinde resimde gizlenmiş bir kedi var. Yapılan araştırmalara göre, hiç kimse bu kediyi 20 saniyeden daha kısa sürede bulamadı. Optik yanılsamalar, gerçekliği farklı algılamamıza neden olur. Peki bu zeka testini çözerek rekoru siz kırabilir misiniz?

OPTIK İLLÜZYON: 20 SANİYEDE GİZLİ KEDİYİ BULUN

Star’deki habere göre, Bu zeka testinde resimde gizlenmiş kediyi 20 saniyede bulmanız isteniyor. Söz konusu görseldeki yalınlık bile cevaba ulaşmanızı zorlaştırıyor. Beyin jimnastiği hayranları, rekor sürede resimde gizlenmiş kediyi bulmak için bulmacaya bakmaya başladı bile...

Aşağıdaki resme yakından bakın. Bir şey daha, hiç kimse kediyi 20 saniyeden daha kısa sürede bulamadı. Şimdi gözlerinizi dikip, resme yoğunlaşarak gizli kediyi bulun.

Kendinize meydan okumanın ve aynı zamanda eğlenmenin bir yolunu arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu gizli kedi optik yanılsaması ile zihninizi test edin.

Kediler dünyanın en sevilen evcil hayvanlarındandır. Ama kediler sevimli oldukları kadar yaramazdırlar. Resimdeki kadının yanında duran kediyi bulabilir misin?

İŞTE CEVAP

Bu basit görünen ama zorlu zeka testinde gizlenmiş kedi, kadının sağında (kafasının yanında) yan şekilde duruyor.

Kediyi bulduysanız, Tebrikler! Zeka küpüsünüz

Kediyi 20 saniye içinde bulanlar kendilerine rekortmen diyebilir.

IQ optik illüzyon testleri dikkati yoğunlaştırarak zihninizi tazelemenin etkili bir yoludur.

Optik illüzyonlar ve zeka testleri duyularınızı beyninizle koordine etmenin harika bir yoludur. Zihinsel egzersizin mükemmel bir yolu olan zeka testleriyle hafızanızı dinç tutabilirsiniz.

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🤐 millet tırsmış...gazeteciyim diye resimli bulmaca ile ilgi odağı olmaya çalışıyor....
17.10.2022 15:10
Resimde gazetecileri dövdüren,hapse tıkan,politika ile ilişkili insanları sokakta darp ettiren, sürekli yalan söyleyen, hırsızlık yapan, ülkeyi peşkeş çekeni bulun deseydin gene kimse bulamazdı.  
 
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