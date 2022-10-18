Azgın kurdu 150 kişiden sadece 1 kişi bulabildi

Akşam'ın haberine göre, Kayserisporluları oldukça zorlayan kurtların yer aldığı optik illüzyon testi dünya çapında ses getiriyor. Kayserispor'un sembolü olan kurtları Sarı-Kırmızılı taraftarlar bile bulmakta zorlanıyor. Söz konusu optik illüzyon testi ülkemizde 150 kişiye uygulanırken 10 saniyede 5 kurdu sadece 1 kişi bulabildi. Bakalım siz kurtları 10 saniyede bulabilecek misiniz? Haydi zekâ testine...

10 SANİYEDE 5 KURDU BUL

Aşağıdaki görselde yer alan 5 kurdu 10 saniyede bulmanız isteniyor. Resimdeki manzara doğru cevabı bulmanıza engel oluyor. Hemen şimdi görsele göz atın ve 5 kurdu görüp göremeyeceğinizi test edin.

Başlangıçta görselde birkaç kurdu fark ediyorsunuz ancak 10 saniyede 5'ini birden bulmak oldukça zor. Dikkatli baktığınızda kurtlar teker teker görülüyor. Tekrar hatırlatalım ülkemizde 150 kişiye uygulanan testte sadece 1 kişi 10 saniyede 5 kurdu bulabildi.

Bu kısa sürede siz de kurtları bulamadınız mı? Aşağıda verdiğimiz görselde kurtların nerede olduklarını işaretledik. Haydi cevaba...