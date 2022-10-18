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Azgın kurdu 150 kişiden sadece 1 kişi bulabildi

Optik illüzyon testleri dünya çapında ün kazanmaya devam ediyor. Bunlardan biri de 5 kurdun yer aldığı test oldu. Kayserispor'un sembolü olan kurtları Sarı-Kırmızılı taraftarlar bile bulamadı. 150 kişiden sadece 1 kişi 10 saniyede kurtların tamamını buldu.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 16:37
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Dikkatini test et. Azgın kurdu 150 kişiden sadece 1 kişi bulabildi

Azgın kurdu 150 kişiden sadece 1 kişi bulabildi
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Akşam'ın haberine göre, Kayserisporluları oldukça zorlayan kurtların yer aldığı optik illüzyon testi dünya çapında ses getiriyor. Kayserispor'un sembolü olan kurtları Sarı-Kırmızılı taraftarlar bile bulmakta zorlanıyor. Söz konusu optik illüzyon testi ülkemizde 150 kişiye uygulanırken 10 saniyede 5 kurdu sadece 1 kişi bulabildi. Bakalım siz kurtları 10 saniyede bulabilecek misiniz? Haydi zekâ testine...

10 SANİYEDE 5 KURDU BUL

Aşağıdaki görselde yer alan 5 kurdu 10 saniyede bulmanız isteniyor. Resimdeki manzara doğru cevabı bulmanıza engel oluyor. Hemen şimdi görsele göz atın ve 5 kurdu görüp göremeyeceğinizi test edin.

Başlangıçta görselde birkaç kurdu fark ediyorsunuz ancak 10 saniyede 5'ini birden bulmak oldukça zor. Dikkatli baktığınızda kurtlar teker teker görülüyor. Tekrar hatırlatalım ülkemizde 150 kişiye uygulanan testte sadece 1 kişi 10 saniyede 5 kurdu bulabildi.

Bu kısa sürede siz de kurtları bulamadınız mı? Aşağıda verdiğimiz görselde kurtların nerede olduklarını işaretledik. Haydi cevaba...

 

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Haberci
18.10.2022 17:03
Algıda seçicilik bu olsa gerek. Baktığım anda beşini de gördüm.  
 
Tekin Ertürk
18.10.2022 16:56
Beş kurdu belki bulmam, buna karşın, ülkeyi din, din diye yok etmeye çalışanlarıı biliyorum. akp ve mhp seçmeni  
 
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