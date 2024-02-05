Galatasaray Barış Alper Yılmaz kararını verdi

Sarı-kırmızılıların jokeri Barış Alper Yılmaz, yüksek performansıyla konuşulmaya devam ediyor.
Adı Avrupa kulüpleri ile anılan Barış Alper için İtalyan ekipleri nabız yoklarken, İngiliz ekipleri de devreye girdi.
İngiliz takımlarının, milli futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği aktarıldı.
SÖZLEŞME YENİLEME KARARI
Diğer taraftan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için harekete geçti.
2027'ye kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz'ın maaşında iyileştirme yapılması planlanıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 36 maçta forma giyen Barış Alper, 3 gol atarken 5 asistlik katkı sağladı.
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