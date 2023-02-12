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Yurtlardaki öğrenciler zorla çıkarılıyor. ''Oteli, parası yok mu bu devletin''

İstanbul Cevizlibağ’daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerin akşam 21.00’e kadar kadar yurttan ayrılmaları istendi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 05:02
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Gündem Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nun boşaltılması istendi. ''Oteli, parası yok mu bu devletin''

Yurtlardaki öğrenciler zorla çıkarılıyor. ''Oteli, parası yok mu bu devletin''
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yaptığı açıklamada, "Üniversitelerimizin tamamının KYK'ye ait yurtlarını depremzedeler için kullanacağız, zira yaza kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz" dedi.

Erdoğan’ın açıklamasının ardıdan Cevizlibağ’daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerin yurttan ayrılması istendi.

Öğrenciler, yurt yönetiminin kararına "Oteli, parası yok mu bu devletin? Her durumda ilk olarak bizden vazgeçmelerini kabul etmeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi.

Yurt yönetimi, öğrencilerden gelen tepkiler üzerine, süreyi 15 Şubat'a kadar uzattı.

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