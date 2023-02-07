Kahramanmaraş'a giden Muharrem İnce, bir depremzedenin feryadını paylaştı: Kardeşim burada can verdi, gelmediler

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, depremin merkezi olan Kahramanmaraş'a gitti.

“BURADA ASKER YOK, POLİS YOK, ÇORBA YOK, BATTANİYE YOK. HİÇBİR ŞEY YOK BURADA!"

Sosyal medya hesabından "Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ndeyiz. Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Hiçbir şey yok burada!" paylaşımı yapan İnce, yayınladığı video ile bir depremzedenin feryadını yansıttı.

"Bundan daha acı bir cümle duymadım ben" yorumuyla yüklenen videoda depremzedenin "Kardeşim burada can verdi, gelmediler" dediği duyuluyor.

"HANİ AFAD?"

Muharrem İnce'nin hesabından paylaştığı başka bir videoda ise bir depremzede, yardımın ulaşmadığını şikayet ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 11-12 saatleri arasında "yarım saate AFAD'ı yolluyorum" dediğini iddia eden depremzede, "Gece 12-1 oldu hani AFAD" diye yakındı.

“ASKERİ KIŞLADAN ÇIKARIN”

Paylaştığı bir diğer videoda da İnce, iktidara seslenerek, “Allah aşkına devleti yönetenlere sesleniyorum; askeri kışladan çıkarın buraya gelsin. Bugün olmayacaksa ne zaman olacak. Yazık günah…” diye konuştu.