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Mourinho rap klibinde oynadı, saatler içerisinde yarım milyon izlendi
Mourinho
rap
klip
Mourinho rap klibinde oynadı, saatler içerisinde yarım milyon izlendi
23 Eylül 2022 Cuma - 14:21
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Video
Roma teknik direktörü Jose Mourinho, bir rap şarkısının klibi için kameraların karşısına geçti. Portekizli çalıştırıcının bir basın toplantısındaki sözleri de şarkıda yer alıyor.
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